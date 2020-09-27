Masterchef'te kimler eleme adayı oldu? 5. ve 6. eleme adayları belli oldu! 26 Eylül Masterchef'te hangi yarışmacı dokunulmazlığı kazandı?

Masterchef Türkiye'de rekabet hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta Masterchef'te dokunulmazlık oyununun ilk 2 turunu Mavi takım kaybetti. Mavi takımdan 4 isim eleme potasına gitti. Dün yayınlanan Masterchef'in yeni bölümünde ise 5.ve 6. eleme adayları belirlenecek. Dokunulmazlığı alan isim potaya 5. eleme adayını gönderecek. Peki 26 Eylül Masterchef eleme adayları kimler oldu?

BUGÜN MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef'te 26 Eylül dokunulmazlık oyununu kazanan taraf Kırmızı takım oldu.

MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Masterchef'te bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Furkan oldu

MASTERCHEF'TE 5.VE 6. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Masterchef'te 5.eleme adayı belli oldu. Dokunulmazlığı kazanan Furkan eleme adayı olarak Barbaros'un ismini verdi. Gerçekleştirilen oylama sonucunda 6. eleme adayı Celal oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

İşte eleme potasına giden 6 isim;

Ayyüce

Esra

Eray

Özgül

Barbaros

Celal