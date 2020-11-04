04.11.2020 - 09:37 |
Masterchef'te ödülü kim kazandı, Uğur mu Barbaros mu? 25 bin TL ödülü Masterchef'te kim aldı?
Masterchef'te ödülü kazanan isim merak ediliyor. Masterchef'te yarışmacılar dün yayınlanan programda 25 bin TL ödülü almak için yarıştılar. İlk olarak Mavi ve Kırmızı takım karşı karşıya geldi. Oyunu kazanan Kırmızı takım kendi içerisinde 25 bin TL ödül için yarıştılar. Peki 3 Kasım'da Masterchef'te ödül oyununu kim kazandı?25 bin TL ödülü kim kazandı?
Masterchef'te ödülü alan isim belli oldu. Masterchef'te Mavi ve Kırmızı takım 25 bin TL ödül için yarıştılar. Kırmızı takım ödül oyunun ilk etabını kazandı. Kırmızı takımda 25 bin TL ödülü alacak isim ise gerçekleştirilen oyun sonrasında belli oldu. Peki 3 Kasım'da Masterchef'te ödül oyununu kim kazandı? 25 bin TL ödülü Barbaros mu Uğur mu aldı?
MASTERCHEF'TE ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?
25 bin TL ödül için Kırmızı takım kendi içerisinde rekabet etti. 25 bin TL ödülü alan isim belli oldu. En iyi tabağı hazırlayan Uğur 25 bin TL'yi kazandı.
İşte sıralama;
1.Uğur
2.Barbaros
3.Serhat
4.Ebru
5.Özgül