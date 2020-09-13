MasterChef'te üçüncü takım oyununu kim kazandı? MasterChef'te 5. ve 6. eleme adayları kim oldu? İşte eleme adayları...

MasterChef 2020'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu haftanın üçüncü takım oyunu Silivri'de gerçekleştirildi. Mehmet Şef'in mesleğe başladığı yer olan Silivri'de gerçekleştirilen yarışmaya Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve birçok değerli isim katıldı. Silivri'ye ait birçok lezzet Mavi ve Kırmızı takım tarafından yapıldı. Peki MasterChef 2020'de haftanın üçüncü takım oyununu kim kazandı?

MASTERCHEF'TE HAFTANIN ÜÇÜNCÜ TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Silivri'de gerçekleştirilen MasterChef haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan takım Mavi takım oldu. Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynadı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef 2020'de takım oyununu kaybeden Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulamazlık oyunu oynadı. Bireysel dokunulmazlığı Kırmızı takımda bu hafta kazanan isim Barbaros oldu

HAFTANIN 5. ELEME ADAYI'NI BARBAROS AÇIKLADI

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Barbaros haftanın 5. eleme adayı olarak yarışmaya bu hafta dahil olan ve Mavi takım kaptanı olan Esra tarafından kırmızı takım kaptanı seçilen Arem Yüce'yi potaya gönderdi.

HAFTANIN 6. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın 6. eleme adayı ise Kırmızı takımın kendi arasında yaptığı oylama sonucunda belli oldu. Haftanın 4. ve 5. eleme adaylarının belli olmasının ardından balkonda takım arkadaşlarına üçüncü takım oyununu kaybedersek beni potaya atın ben bu isimlerle yarışmak istiyorum diyen Eray oldu. Böylelikle bu haftanın eleme adayları Kırmızı takımdan Arem ve Eray olurken Mavi takımdan Ebru, Duygu, Ayyüce ve Furkan eleme potasında yer alan isimler oldu