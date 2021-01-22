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22.01.2021 - 16:15 |

'Masumiyet'in kadrosu tamamlandı

Yönetmen koltuğunda Ömür Atay’ın oturduğu, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık’ın kaleme aldığı, çekimleri geçtiğimiz gün İstanbul’da başlayan 'Masumiyet' dizisinin oyuncu kadrosu tamamlandı.

'Masumiyet'in kadrosu tamamlandı
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Yakında FOX’ta yayınlanacak 'Masumiyet' dizisinin başrollerini Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır paylaşırken; onlara Serkay Tütüncü, İlayda Alişan, Deniz Işın, Selen Uçer, Tolga Güleç, Neslihan Arslan, Asena Tuğal, Ertuğrul Postoğlu, Alayça Öztürk Gidişli, Kimya Gökçe Aytaç, Gizem Ergün, Asena Keskinci, Ozan Kaya Oktu ve Rüçhan Çalışkur de eşlik ediyor.

DİZİNİN KONUSU
Evli ve iki çocuk annesi Bahar’ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela’nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela’nın 19'uncu yaş gününde sonsuza kadar değişir.

Magazin Haberleri Bülteni (22 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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