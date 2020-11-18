Masumlar Apartmanı 10. bölüm kesintisiz izle! Masumlar Apartmanı 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Masumlar Apartmanı 10. bölüm dün akşam ekrana geldi. Salı akşamları ekrana gelen Masumlar Apartmanı dizisi son bölümde Han, İnci'ye karşı kendini yavaş yavaş açmaya başlar. İnci'nin sıcak ve içten tavrı karşısında Han elinden geldiğinde olanı biteni İnci'ye anlatmaya çalışsa da tüm gerçekler henüz ortaya çıkmamıştır. Neriman ve Ege arasındaki arkadaşlık her geçen gün ileriye giderken Safiye gizli odanın İnci'ye Han tarafından gösterilmesine deli olur ve ağzına geleni söyler.

Safiye'nin sert tavırları karşısında Han'da çileden çıkar tüm aileyi dışarıya yemeğe götürür. Yemeğe İnci'nin katılıyor olması Gülben'i biraz tedirgin etse de en büyük tedirginliği aslında dışarıda yemek yiyecek olmaktır. Masumlar Apartmanı son bölüm final sahnesinde Neriman camdan dışarı bakar ve karşı apartmana okuluna yeni gelen Naci Öğretmeni görür. Ona el sallamak için ablası Safiye'den izin alır. Safiye Neriman'ın el salladığı kişinin yıllar önce aşkı olan kişi olduğunu görünce büyük şok yaşar. İşte Masumlar Apartmanı 10. bölüm kesintisiz izleme ekranı...

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MASUMLAR APARTMANI 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Masumlar Apartmanı 11. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı anda haberimiz güncellenecektir.