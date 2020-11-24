Masumlar Apartmanı 11. bölüm fragmanı | Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler, konusu nedir?

Salı akşamları izleyici karşısına çıkan ve büyük beğeniyle izlenilen Masumlar Apartmanı 11. yeni bölümüyle bu akşam 20:00'da TRT 1'de yayınlanacak. Dizi hakkında araştırmalar ise hız kesmiyor. Kimi yeni bölümde neler olacağını öğrenmek isterken, kimi yeni blöüm fragmanını izlemek istiyor. Aynı zamanda Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler, konusu nedir? sorularını araştıranlar da mevcut. İşte dizi hakkında merak edilenler...

MASUMLAR APARTMANI 11. BÖLÜM FRAGMANI

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI

Birkan Sokullu

HAN

Farah Zeynep Abdullah

İNCİ

Ezgi Mola

SAFİYE

Merve Dizdar

GÜLBEN

Alper Saldıran

UYGAR

Metin Çoşkun

HİKMET

MASUMLAR APARTMANI KONUSU

Gerçek bir hayat hikayesi olan “Masumlar Apartmanı“, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Madalyonun içi” romanından esinlenerek hazırlandı.

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. “Aşk”, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?