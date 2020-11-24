Masumlar Apartmanı 11. bölüm fragmanı | Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler, konusu nedir?
Masumlar Apartmanı 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bu akşam ekrana gelecek olan Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümü için nefesler tutuldu. TRT 1'in ilgiyle takip edilen dizisi Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak? Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler, dizinin konusu nedir?
Salı akşamları izleyici karşısına çıkan ve büyük beğeniyle izlenilen Masumlar Apartmanı 11. yeni bölümüyle bu akşam 20:00'da TRT 1'de yayınlanacak. Dizi hakkında araştırmalar ise hız kesmiyor. Kimi yeni bölümde neler olacağını öğrenmek isterken, kimi yeni blöüm fragmanını izlemek istiyor. Aynı zamanda Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler, konusu nedir? sorularını araştıranlar da mevcut. İşte dizi hakkında merak edilenler...
MASUMLAR APARTMANI 11. BÖLÜM FRAGMANI
MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI
Birkan Sokullu
HAN
Farah Zeynep Abdullah
İNCİ
Ezgi Mola
SAFİYE
Merve Dizdar
GÜLBEN
Alper Saldıran
UYGAR
Metin Çoşkun
HİKMET
MASUMLAR APARTMANI KONUSU
Gerçek bir hayat hikayesi olan “Masumlar Apartmanı“, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Madalyonun içi” romanından esinlenerek hazırlandı.
Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. “Aşk”, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?