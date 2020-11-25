Masumlar Apartmanı 11. bölüm kesintisiz izle! Masumlar Apartmanı 11. bölümde neler yaşandı?

Masumlar Apartmanı 11. son bölüm ile dün akşam ekrana geldi. Salı akşamlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı ekrana gelen son bölümde Esat'ın tavırlarını yanlış anlamaya devam eden Gülben, sürpriz bir şekilde Esat'ın evine gitti. Evden kimseye haber vermeden çıkan Gülben'in nerede olduğunu merak eden aile sakinleri Han'ı aradı. Esat, Gülben'i karşısında görünce neye uğradığını şaşırdı. Durumdan hemen Han'ı haberdar eden Esat'ın yardımına İnci ve Han yetişti.

Gülben'i ikna etmek hiç de kolay olmadı. İnci, oturdu ve Gülben ile derleşti eve dönmesi konusunda ikna etmeyi başardı. Neriman sayesinde sosyal medya ile tanışan Gülben, Esra'nın Esat ile çekildiği bir fotoğrafı görmesinin ardından deliye döndü ve Esra'ya gözleri kanlı bir bebek göndererek sonun kötü olacak yazısı yazdı. Bu durum Han, Esra ve İnci arasında gerilim dozunun yükselmesine neden oldu. Yıllar sonra çıkıp gelen Safiye'nin çocukluk aşkı Naci karşı otele yerleşti. Naci'den köşe bucak saklanan Safiye beklemediği bir anda kapının çalması ile neye uğradığını şaşırdı. İşte Masumlar Apartmanı 11. son bölüm izleme ekranı...

MASUMLAR APARTMANI 11. SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ