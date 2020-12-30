Masumlar Apartmanı 16. son bölüm full izle! Masumlar Apartmanı 17. yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?

Gerçek bir hikayeden uyarlanan Masumlar Apartmanı salı akşamları izleyiciyi ekrana kitliyor. Safiye, Naci ile yeniden kendini bulurken bir anda Han ile İnci'nin gizli evliliğini öğrenir. Peki, Safiye öğrendikleri karşısında ne tepki gösterecek? Masumlar Apartmanı oyuncuları ve konusu ile göz dolduruyor.

16. BÖLÜM ÖZETİ

Safiye, Naci’nin mesajı görüp görmediği endişesiyle kıvranırken, Naci ise bambaşka bir sıkıntı içindedir. Eski eşi Gülru’nun çıkıp gelmesi tüm dengesini sarsmıştır. Gülben ise ablasındaki değişime tanık olmaktan mutlu, küçük müdahalelerle Safiye ve Naci’yi bir araya getirmek için çabalamaktadır. Tam başarıya ulaştığını düşünürken ortaya çıkan bir yabancı, Safiye’nin tüm dünyasını yıkacak bir sırrı öğrenmesine neden olur.

MASUMLAR APARTMANI 17. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

TRT1'de her hafta büyük ilgi ve dikkatle takip edilen Masumlar Apartmanı 16. bölüm sonrası 17. yeni bölüm fragmanı sorgulanıyor. Ancak dizinin henüz yeni bölüm fragmanı ekrana gelmedi.