Masumlar Apartmanı 16. yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı? Masumlar Apartmanı 15. bölüm izle...

Masumlar Apartmanı dizisi oyuncuları ve gerçek olaylardan esinlenilen konusu ile dikkat çekiyor. Safiye, Naci'ye karşılık verdiği an beklenmedik misafir Naci'yi şaşırtır. Karısı gelmiştir! Yayımlanan 15. son bölüm ardından merak edilen 16. yeni bölüm fragmanı sorgulanıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Safiye, yaşadığı şokun ardından kendisinden beklenmeyecek davranışlar sergilemeye başlar. Bu durum evdekilerin de endişelenmesine sebep olur. Safiye’nin bu hale Naci yüzünden geldiğini düşünen Han, sorunu kökten çözmek için bir adım atar. Ancak bu adım kendisiyle yüzleşmesini gerektirecek bir gerçeği oraya çıkarır. Bu sırada Haluk’tan gelen bir haber Ege’yi derinden sarsar. İnci’nin katı tavrı, iki kardeşin arasındaki iplerin gerilmesine neden olur. Gülben, ablasıyla Naci arasındaki gizemi çözmeye kararlıdır. Safiye ve Naci’yi bir araya getirmek için bir plan yapar ve bu plana hiç beklenmedik birini de dahil eder. Naci ise Safiye’nin onu istemediğine artık emindir. Umutları tükenir ve bir karar alır. Ancak beklenmedik bir işaret işin rengini değiştirir.

MASUMLAR APARTMANI 16. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Ekranların fenomen haline gelen ve TRT1'de her hafta paylaşılan Masumlar Apartmanı dizisinin beklenen 16. yeni bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı.

MASUMLAR APARTMANI 15. SON BÖLÜM FULL İZLE...