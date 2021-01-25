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25.01.2021 - 00:01 |

Masumlar Apartmanı 18. bölüm full izle! Masumlar Apartmanı 19. bölüm 2. fragmanı...

Masumlar Apartmanı 19. yeni bölüm fragmanı ekrana geldi. Han ile İnci'nin ilişkisi çıkmaza girmiştir. Yayımlanan fragmanda ise Gülben, İnci ile konuşarak Han'a dönmesini ister. Safiye ise Naci'nin sürprizi mutlu olmuştur. Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu?

Masumlar Apartmanı 18. bölüm full izle! Masumlar Apartmanı 19. bölüm 2. fragmanı...
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TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden Masumlar Apartmanı 19. bölüm 2. yeni bölüm fragmanı yayımlandı. İnci, Han'a bir şans daha verecek mi? Gerçek hikayeden uyarlanan Masumlar Apartmanı 18. son bölüm izleyiciyi yine ekrana kilitledi. Masumlar Apartmanı 18. bölüm izle...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Han, İnci’nin ortadan kaybolmasıyla perişan bir haldedir. İnci’yi bulmak için çalmadığı kapı kalmaz ancak çabaları sonuçsuz kalır. Han’ın terk edilme travması bu kez daha da güçlü tetiklenmiş ve onu karanlığın içine, en dibe çekmiştir. Safiye ise Naci’nin eski eşinin Gülru olduğunu öğrenmenin yıkımı içindedir. Hem en yakın arkadaşından hem de Naci’den gelen ihanet Safiye’nin yeniden içine kapanmasına sebep olur. Naci’nin hastalığını öğrenen Gülru ise pes etmemeye kararlıdır. Naci’ye yaşama ümidi vermek için, hiç beklenmedik birinden yardım istemek de dahil, her yolu dener. Han için ayrı, Safiye için ayrı endişelenen Gülben, ikisine de yardım etmek için kolları sıvar.

MASUMLAR APARTMANI 19. BÖLÜM 2. FRAGMANI

MASUMLAR APARTMANI 18. SON BÖLÜM İZLE...

 

24 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni24 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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