Masumlar Apartmanı 20. bölüm full izle! Masumlar Apartmanı 21. bölüm fragmanı yayımlandı mı?

Safiye'nin tüm çabalarına rağmen İnci, Han ile olabilmek adına her şeyi göze almıştır. Aşk, Safiye'nin de peşini bırakmaz ve korkuları ile yüzleşir. Naci hayatının en güzel anında büyük bir şok yaşar, Safiye olanlara ise anlam veremez. Masumlar Apartmanı izle...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İnci, eve girmiş, yepyeni bir maceraya ilk adımı atmıştır. Her ne kadar sağlam durmakta kararlı olsa da daha ilk günden yaşadıkları onu umutsuzluğa sürükler. Han, İnci’yi rahat ettirmek için elinden geleni yapar ancak Safiye’nin planları başkadır. Safiye, İnci’ye hayatı dar etmekle meşgulken Naci’den gelen bir sürpriz, bastırmaya çalıştığı duyguları tekrar canlandırır. Fakat Safiye direnmekte kararlıdır. Gülben evdeki dengeleri korumaya çalışırken, Hikmet’in kafa karışıklığı İnci ve Safiye arasında yeni bir kriz yaratır. Neriman ise Ege ve Gamze’nin birlikteliğinin acısını henüz atlatamamışken bir de Gamze’nin entrikalarıyla uğraşmak zorunda kalır ve sonunda patlar. Gülru’nun gitmeden önceki son hamlesi ise Safiye’ye yıllar önce kapattığı bir kapıyı yeniden açtırır.

MASUMLAR APARTMANI 21. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

TRT1 ekranlarının fenomen dizisi Masumlar Apartmanı salı akşamları izleyeni etkilemeye devam ediyor. Seyircinin beklediği 221. yeni bölüm fragmanı ise henüz ekrana gelmedi.

MASUMLAR APARTMANI 20. BÖLÜM FULL İZLE