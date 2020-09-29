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29.09.2020 - 17:10 |

Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler? Masumlar Apartmanı konusu nedir?

Masumlar Apartmanı dizisi ilk iki bölümüyle büyük ses getirdi. Ezgi Mola, Merve Dizdar, Farah Zeynep Abdullah, ve Birkan Sokullu'nun başrolünü paylaştığı Masumlar Apartmanı 3. bölümüyle bu akşam izleyicisini ekrana kilitleyecek. Peki Masumlar Apartmanı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Masumlar Apartmanı'nda oyuncu isimleri - karakterleri neler, dizinin konusu neyi anlatıyor?

Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler? Masumlar Apartmanı konusu nedir?
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TRT 1'in yeni dizisi olan Masumlar Apartmanı ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Salı akşamları yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Masumlar Apartmanı bu akşam ekrana gelecek. Peki Masumlar Apartmanı ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Dizinin ilk iki bölümünü izleyen ve devam edecek olanlar bu sorulara yanıt ararken, diziyi henüz izlememiş olanlar ise Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler, dizinin konusu ne anlatıyor? sorularına cevap arıyor.

MASUMLAR APARTMANI 3. BÖLÜM FRAGMANI

MASUMLAR APARTMANI HANGİ GÜN?

Masumlar Apartmanı her hafta Salı günleri 20:00'de TRT 1'de ekrana geliyor.

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI KİMLER?

Birkan Sokullu : HAN

Farah Zeynep Abdullah : İNCİ

Ezgi Mola : SAFİYE

Merve Dizdar : GÜLBEN

Alper Saldıran : UYGAR

Metin Çoşkun : HİKMET

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?

Gerçek bir hayat hikayesi olan “Masumlar Apartmanı“, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Madalyonun içi” romanından esinlenerek hazırlandı.

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. “Aşk”, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

 

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