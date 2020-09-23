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23.09.2020 - 00:19 |

Masumlar Apartmanı 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler, dizinin konusu nedir?

TRT 1'in yeni dizisi Masumlar Apartmanı 2. bölümüyle bu akşam ekrana geldi. Dikkat çeken konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla büyük ilgi gören Masumlar Apartmanı dizisinin 3. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte Masumlar Apartmanı yeni bölümde olacaklar...

Masumlar Apartmanı 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler, dizinin konusu nedir?
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Salı akşamları izleyicisini ekrana kilitlemeyi başaran Masumlar Apartmanı ilk iki bölümüyle yoğun ilgiyle karşılaştı. Peki Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak?

MASUMLAR APARTMANI 3. BÖLÜM FRAGMANI

MASUMLAR APARTMANI HANGİ KİTAPTAN UYARLAMA?

Gerçek bir hayat hikayesi olan “Masumlar Apartmanı“, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Madalyonun içi” romanından esinlenerek hazırlandı.

MASUMLAR APARTMANI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Masumlar Apartmanı'nın çekildiği apartman, Asmalı Mescit Mahallesi’ndeki Jurnal Sokak’ta yer alıyor.

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI

Farah Zeynep Abdullah

Birkan Sokullu

Ezgi Mola

Merve Dizdar

Alper Saldıran

Metin Çoşkun

Esra Ruşan

Atilla Şendil

Emir Özden

Uğur Uzunel

Gizem Katmer

MASUMLAR APARTMANI KONUSU

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı , yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye ve Gülben’in en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk, kazanacak mı?

 

Magazin Haberleri Bülteni (22 Eylül 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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