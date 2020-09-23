Masumlar Apartmanı 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler, dizinin konusu nedir?
TRT 1'in yeni dizisi Masumlar Apartmanı 2. bölümüyle bu akşam ekrana geldi. Dikkat çeken konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla büyük ilgi gören Masumlar Apartmanı dizisinin 3. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte Masumlar Apartmanı yeni bölümde olacaklar...
Salı akşamları izleyicisini ekrana kilitlemeyi başaran Masumlar Apartmanı ilk iki bölümüyle yoğun ilgiyle karşılaştı. Peki Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak?
MASUMLAR APARTMANI 3. BÖLÜM FRAGMANI
MASUMLAR APARTMANI HANGİ KİTAPTAN UYARLAMA?
Gerçek bir hayat hikayesi olan “Masumlar Apartmanı“, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Madalyonun içi” romanından esinlenerek hazırlandı.
MASUMLAR APARTMANI NEREDE ÇEKİLİYOR?
Masumlar Apartmanı'nın çekildiği apartman, Asmalı Mescit Mahallesi’ndeki Jurnal Sokak’ta yer alıyor.
MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI
Farah Zeynep Abdullah
Birkan Sokullu
Ezgi Mola
Merve Dizdar
Alper Saldıran
Metin Çoşkun
Esra Ruşan
Atilla Şendil
Emir Özden
Uğur Uzunel
Gizem Katmer
MASUMLAR APARTMANI KONUSU
Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı , yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye ve Gülben’in en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk, kazanacak mı?