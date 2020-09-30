30.09.2020 - 01:27 |
Masumlar Apartmanı 3. son bölüm izle... 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Masumlar Apartmanı her salı ekranlara geliyor. Dizinin 3. bölümü dün akşam ekranlara gelirken son bölümde İnci, Safiye'nin hışmına uğrarken dizinin 4. bölüm fragmanı da yayınlandı.
Masumlar Aprtmanı 3. bölüm dün akşam ekrana geldi. Masumlar Apartanı son bölümde İnci’yi odada kardeşiyle uyurken gören Safiye deliye döndü ve onu cezalandırmak için hemen harekete geçti. İnci’nin dedesiyle ilişkisi büyük yara aldı. Aşkı ve dedesi arasında kalan İnci’yi zor bir karar bekledi. Öte yandan İnci’nin evlerine girmesini hazmedemeyen Safiye, temizlik işini tehlikeli bir boyuta vardırdı. Uygar’ın yapacağı son hamle ise İnci’yi daha da zor durumda bıraktı.
MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLE
MASUMLAR APARTMANI 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Masumlar Apartmanı 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümde Han, İnci'ye evlenme teklifi ediyor. Her şey çok güzel olacak derken dengeler altüst oluyor.
Tuğçe Özbudak ile Melikhan Kılıçarslan evlendi!Bir dönem 'Adanalı' dizisinde canlandırdığı 'Pınar' karakteriyle şöhreti yakalayan oyuncu Tuğçe Özbudak, sevgilisi Melikhan Kılıçarslan ile nikah masasına oturdu. İkilinin şahitliğini Özbudak'ın 'Adanalı' dizisindeki rol arkadaşı Umut Oğuz yaptı. Oğuz'un tören sırasında damada "Emin misin?" diye sorması davetlileri güldürdü.