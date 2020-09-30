Masumlar Apartmanı 3. son bölüm izle... 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Masumlar Aprtmanı 3. bölüm dün akşam ekrana geldi. Masumlar Apartanı son bölümde İnci’yi odada kardeşiyle uyurken gören Safiye deliye döndü ve onu cezalandırmak için hemen harekete geçti. İnci’nin dedesiyle ilişkisi büyük yara aldı. Aşkı ve dedesi arasında kalan İnci’yi zor bir karar bekledi. Öte yandan İnci’nin evlerine girmesini hazmedemeyen Safiye, temizlik işini tehlikeli bir boyuta vardırdı. Uygar’ın yapacağı son hamle ise İnci’yi daha da zor durumda bıraktı.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLE

MASUMLAR APARTMANI 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Masumlar Apartmanı 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümde Han, İnci'ye evlenme teklifi ediyor. Her şey çok güzel olacak derken dengeler altüst oluyor.