Masumlar Apartmanı 6.bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı 5.son bölümde neler yaşandı?

Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Madalyonun İçi” romanındaki gerçek hayat hikayelerinden esinlenerek hazırlanan Masumlar Apartmanı 6.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Safiye ve su için gelen görevli arasında yaşanan diyalog fragmanda yer aldı. Peki Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu?

MASUMLAR APARTMANI 6.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

MASUMLAR APARTMANI 5.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Memduh’la yaşadığı kavga sonrası Han’dan destek bekleyen Safiye hüsrana uğrar. Yaşanan kriz, İnci’yi evliliklerini duyurma fikrinden vazgeçirir.



Esat’ın Esra ile evlendiğini sanan Gülben, derin acılar içindedir ancak dertleşecek kimsesi yoktur. Ege’nin atacağı bir adım İnci ve Memduh’u zor durumda bırakır.



Han kardeşleriyle paylaşamadığı mutluluğunu babasıyla paylaşır. Ancak Hikmet hafıza sorunu yaşamaktadır. Han bir günlüğüne de olsa, her şeyden uzakta bir balayı tatili yapmak istese de evde yaşanacak bir sorun yüzünden acilen dönmek zorunda kalırlar. Hikmet Safiye ve Gülben’e Han’ın evlendiğini söyler. Safiye’nin dünyası başına yıkılacaktır.