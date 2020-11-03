Masumlar Apartmanı 8. yeni bölümde Han ve İnci'nin sırrı açığa çıkıyor! İşte Masumlar Apartmanı oyuncuları ve konusu

Masumlar Apartmanı dizisi 8. yeni bölüm ile bu akşam ekrana gelecek. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Masumlar Apartmanı dizisi yeni bölümde Han ve İnci'nin gizlice evlenmesinin ardından ikili ailelerine bu durumu bir türlü açıklayamamıştır. Gülben evi temizlerken bulduğu alyansın içerisinde İnci Han yazdığını görünce Han'a sırrını bildiğini söyler. Yaşanan bu durumun daha fazla uzamasını istemeyen Han, İnci'nin dedesinin karşısına çıkar ve gerçekleri açıklamaya karar verir.

MASUMLAR APARTMANI DİZİSİ KONUSU

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. “Aşk”, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

MASUMLAR APARTMANI 8. BÖLÜM FRAGMANI

MASUMLAR APARTMANI HANGİ KİTAPTAN UYARLAMA?

Gerçek bir hayat hikayesi olan “Masumlar Apartmanı“, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Madalyonun içi” romanından esinlenerek hazırlandı.

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI

Birkan Sokullu (Han)

Farah Zeynep Abdullah (İnci)

Ezgi Mola (Safiye)

Merve Dizdar (Gülben)

Alper Saldıran (Uygar)

Metin Çoşkun (Hikmet)

Esra Ruşan (Esra)

Atilla Şendil (Memduh)

Emir Özden (Ege)

Uğur Uzunel (Esat)

Gizem Katmer (Neriman)