Masumlar Apartmanı 9. son bölüm kesintisiz izle! Masumlar Apartmanı 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Masumlar Apartmanı 9. son bölüm ile ekrana geldi. Ekrana gelen son bölümde Han, İnci'yle evli olduklarını söylemeden dedesinden İnci'yi kendisine istedi. Memduh, Han'ın teklifi karşısında neye uğradığını şaşırırken Han'ın söylediklerini ters bir şekilde yanıtladı. Sizin gibi bir aileye ben kız falan vermem tavrının ardından olaylar apartmanda büyürken Safiye'de gerçeği öğrendi. Memduh'un bu sert tavrı ise sadece Safiye'nin mutlu olmasına neden oldu. Gülben, okuduğu kitaplardan yola çıkarak Esat'a karşı artık bir adım atmanın gerekli olduğu düşüncesine girer. Esat'a gönderdiği mesajın ardından toplantıda Han'ın yanında olan Esat yanlışlıkla kalp emojisine basar ve gönderir. Bu durum Gülben'i inanılmaz mutlu eder. Esat durumun daha kötüye gideceğini düşünerek Gülben'e onu sevmediğini açıklar. Bu anlara Safiye'de tanıklık eder. Öte yandan Uygar'ın gece yarısı apartmana geldiği anlara tanık olan Han, Uygar'ın ağzından dökülen sözlerin ardından onu apartmandan uzaklaştırır. Arabanın bagajına atıp ona bir ders vermek isteyen Han onu hayat bulduğu çöplük alanlardan birine götürür.

Orada oldukça korkan Uygar kurtulur kurtulmaz soluğu radyoda alır. Olay esnasında Esra'da oradadır. Esra içten içe Han'dan şüphelense de Uygar'ın anlattıkları deli saçması gelir. Yaşanan olayların ardından Esra, İnci'den habersiz Han'ın iş yerine ziyarete gider. Yaşanılan olayları anlatır ama çok çiddiye almadan üstü kapalı ifadeler ile dile getirir. Bu durum hiç yaşanmamış gibi davranan Han'a bir şok ise Esra'dan gelir. Yaşanılanları benin İnci'ye anlatmamda bir sakınca yoktur herhalde! Ben İnci'den bir şey gizleyemem tavrı karşısında Han zora düşer. İnci her şeye rağmen Han'ın elinden tutmaya devam eder. Han ise gizli dünyasını yavaş yavaş İnci'ye de açmaktadır. İşte Masumlar Apartmanı 9. son bölüm izleme ekranı...

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MASUMLAR APARTMANI 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Masumlar Apartmanı 10. yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Yayınlandığı anda haberimiz güncellenecektir