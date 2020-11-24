Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye'nin gençliğini canlandıran İrem Kübra Bakırtaş kimdir, kaç yaşında?

Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye'nin gençliğine hayat veren kimdir sorusu dizinin takipçileri tarafından sıkça araştırma konusu olmaya devam ediyor. Dizide Temizlik takıntısı olan hırçın bir kadın olan Safiye'nin bu tavırları annesinden kendisine miras kalmıştır. Ailede istenmeyen çocuk olan Safiye küçük yaşlardan itibaren annesinin hastalığı ve kendisine karşı tavrı nedeniyle eve hapsolmuştur. Annesi tarafından sürekli kendisine lanetli diye tabir edilen Safiye'nin gençlik yıllarında okulda hoşlandığı isim olan Naci ile görüşmeleri annesinin olaya müdahalesi ile son bulmuştur. Peki Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye'nin gençliğini canlandıran İrem Kübra Bakırtaş kimdir?

İREM KÜBRA BAKIRTAŞ KİMDİR?

Daha önce Jilet Venüs reklamında rol alan oyuncu İrem Kübra Bakırtaş,daha önce herhangi bir dizi veya filmde yer almamıştır. ilk oyunculuk deneyimini 2020 yılında Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye’nin çocukluğunu canlandırarak yaşamıştır.