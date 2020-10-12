MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Masumlar Apartmanı Ege, Emir Özden kimdir? Emir Özden kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
12.10.2020 - 14:05 |

Masumlar Apartmanı Ege, Emir Özden kimdir? Emir Özden kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Masumlar Apartmanı salı akşamları izleyicilerle buluşuyor. Oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizide Ege karakterine ise Emir Özden hayat veriyor. Özden'in yaşamı ise merak konusu. Peki Masumlar Apartmanı Ege, Emir Özden kimdir, kaç yaşında?

Masumlar Apartmanı Ege, Emir Özden kimdir? Emir Özden kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
ABONE OL

Masumlar Apartmanı, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Madalyonun içi” romanından esinleniyor. Dizide yer alan karakterlerden biri ise Ege. İnci'nin erkek kardeşi olan Ege karakterini Emir Özden canlandırıyor. Peki Masumlar Apartmanı Ege, Emir Özden kimdir?

EGE KARAKTERİ

Ege, asla sorumluluk almaya yeltenmeyen, serseri ve asi ruhlu biridir.

EMİR ÖZDEN KİMDİR?

Oyuncu Emir Özden, 21 Ekim 1996 tarihinde İstanbul'da doğdu.

EMİR ÖZDEN'İN YER ALDIĞI YAPIMLAR

Bilmemek

Kanatsız Kuşlar

Poyraz Karayel

Not Defteri

    Magazin Haberleri Bülteni (12 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Mustafa Topaloğlu dansçıların otel parasını ödeyemedi!

    Mustafa Topaloğlu dansçıların otel parasını ödeyemedi!

    Ayşe Boyner ile Cem Telvi evlendi!

    Ayşe Boyner ile Cem Telvi evlendi!

    Sefirin Kızı 23. bölüm fragmanı! Menekşe ve Akın'dan korkunç plan

    Sefirin Kızı 23. bölüm fragmanı! Menekşe ve Akın'dan korkunç plan

    Camila Morrone'den 'bebek yok' mesajı

    Camila Morrone'den 'bebek yok' mesajı

    Sıradaki Haber