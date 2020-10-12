12.10.2020 - 14:05 |
Masumlar Apartmanı Ege, Emir Özden kimdir? Emir Özden kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
Masumlar Apartmanı salı akşamları izleyicilerle buluşuyor. Oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizide Ege karakterine ise Emir Özden hayat veriyor. Özden'in yaşamı ise merak konusu. Peki Masumlar Apartmanı Ege, Emir Özden kimdir, kaç yaşında?
Masumlar Apartmanı, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Madalyonun içi” romanından esinleniyor. Dizide yer alan karakterlerden biri ise Ege. İnci'nin erkek kardeşi olan Ege karakterini Emir Özden canlandırıyor. Peki Masumlar Apartmanı Ege, Emir Özden kimdir?
EGE KARAKTERİ
Ege, asla sorumluluk almaya yeltenmeyen, serseri ve asi ruhlu biridir.
EMİR ÖZDEN KİMDİR?
Oyuncu Emir Özden, 21 Ekim 1996 tarihinde İstanbul'da doğdu.
EMİR ÖZDEN'İN YER ALDIĞI YAPIMLAR
Bilmemek
Kanatsız Kuşlar
Poyraz Karayel
Not Defteri