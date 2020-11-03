Masumlar Apartmanı Han kimdir, gerçek adı nedir? Birkan Sokullu kimdir, kaç yaşında?

Masumlar Apartmanı bu akşam yeni bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Han ve İnci'nin evliliğini geçtiğimiz bölümde Gülben ile Ege öğrenmişti. Masumlar Apartmanı dizisinde Han karakterini Birkan Sokullu canlandırıyor. Peki Masumlar Apartmanı Han, Birkan Sokullu kimdir?

BİRKAN SOKULLU KİMDİR?

Birkan Sokullu, 1985 yılında İstanbul’da doğdu. Maltepe Üniversitesi Radyo TV Programcılığını bitirdi. 10 yıllık profesyonel basketbol geçmişi var. Ayrıca 2003 yılında, Best Model of Turkey ’de 3.lük derecesi var. 13 Temmuz 2012' de evlendiği eşi oyuncu Aslı Enver ile 26 Ağustos 2015 tarihinde boşanmıştır.

BİRKAN SOKULLU'NUN YER ALDIĞI YAPIMLAR

2019 – Bir Aile Hikayesi (Berk) (Tv Dizisi)

2018 – Yaşamayanlar (Numel) (TV Dizisi)

2017 ­- Gecenin Ötesi (Cihangir/Cino)(TV Dizisi)

2017 ­- Yüz Yüze (Cihangir) (TV Dizisi)

2016 ­- Hayat Şarkısı (Kerim) (TV Dizisi)

2015 – Beyaz Gece (Rüzgar) (TV Dizisi)

2014 ­- Kurt Seyt & Shura (Petro­ Borinsky) (TV Dizisi)

2013 ­- Fatih (Şehzade Mustafa) (TV Dizisi)

2012 ­- Ucurum (Ulaş) (TV Dizisi)

2010 -­ Küçük Sırlar (Demir) (TV Dizisi)

2008 -­ Küçük Kadınlar (Ayaz) (TV Dizisi)

2008 ­- Elif (Mustafa) (TV Dizisi)

2008 -­ Melekler Korusun (Levent) (TV Dizisi)