Masumlar Apartmanı Han kimdir, hastalığı dispozofobi nedir? Birkan Sokullu kimdir, kaç yaşında?

Madalyonun içi romanından esinlenerek hazırlanan Masumlar Apartmanı dizisi oyuncu kadrosu ile beğeni topluyor. Masumlar Apartmanı'nda Han karakteri üç kız kardeşi ve hasta babasıyla yaşıyor. Birkan Sokullu, Han karakterini hayat veriyor. Peki Masumlar Apartmanı Han, Birkan Sokullu kimdir?

HAN

Üç kız kardeşi ve hasta babasıyla yaşayan Han, kendi hayallerinden tamamen vazgeçmiş biridir. Yaşamı takıntılarla dolu ablaları ve işi arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaya çalışan Han’ın İnci ile tanışması onun için bir dönüm noktası olur.

Han'ın kağıt-çöp toplamaya çıktığı sahneler yer aldı. Han'ın hastalığı dispozofobidir.

DİSPOZOFOBİ NE DEMEK?

Dispozofobi, kompulsif biriktirme hastalığı, istifçilik olarak da geçiyor. Bu hastalık; değersiz, sağlıksız, kullanılmayan tüm eşyaların biriktirilmesi ve atılamaması durumuna denir.

BİRKAN SOKULLU KİMDİR?

Birkan Sokullu, 1985 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Maltepe Üniversitesi Radyo TV Programcılığını bitirdi. 10 yıllık profesyonel basketbol geçmişi var. Ayrıca 2003 yılında, Best Model of Turkey ’de 3.lük derecesi var. 13 Temmuz 2012' de evlendiği eşi oyuncu Aslı Enver ile 26 Ağustos 2015 tarihinde boşanmıştır.

BİRKAN SOKULLU'NUN YER ALDIĞI YAPIMLAR

2019 – Bir Aile Hikayesi (Berk) (Tv Dizisi)

2018 – Yaşamayanlar (Numel) (TV Dizisi)

2017 ­- Gecenin Ötesi (Cihangir/Cino)(TV Dizisi)

2017 ­- Yüz Yüze (Cihangir) (TV Dizisi)

2016 ­- Hayat Şarkısı (Kerim) (TV Dizisi)

2015 – Beyaz Gece (Rüzgar) (TV Dizisi)

2014 ­- Kurt Seyt & Shura (Petro­ Borinsky) (TV Dizisi)

2013 ­- Fatih (Şehzade Mustafa) (TV Dizisi)

2012 ­- Ucurum (Ulaş) (TV Dizisi)

2010 -­ Küçük Sırlar (Demir) (TV Dizisi)

2008 -­ Küçük Kadınlar (Ayaz) (TV Dizisi)

2008 ­- Elif (Mustafa) (TV Dizisi)

2008 -­ Melekler Korusun (Levent) (TV Dizisi)