Masumlar Apartmanı İnci'nin hikayesi! Masumlar Apartmanı İnci, Farah Zeynep Abdullah kimdir, kaç yaşında?
Masumlar Apartmanı İnci, dizide ön plana çıkan karakterler arasında yer alıyor. İnci karakterine Farah Zeynep Abdullah hayat veriyor. Geçen hafta diziye İnci ve Han karakterinin evlenmesi damga vurdu. Peki Masumlar Apartmanı İnci, Farah Zeynep Abdullah kimdir?
Masumlar Apartmanı, TRT1 ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Hikayesi ile dikkat çeken dizi oyuncu kadrosu ile de adından söz ettiriyor. Farah Zeynep Abdullah, Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakterini canlandırıyor. İşte Masumlar Apartmanı İnci'nin hikayesi ve Farah Zeynep Abdullah'ın yaşamı...
MASUMLAR APARTMANI İNCİ
Bir radyoda programcı olarak çalışan İnci, korumacı dedesi Memduh ve kardeşi Ege ile birlikte yaşamaktadır. İnci’nin hayatı Han’la tesadüfen tanışması ve Masumlar Apartmanı‘na taşınmasıyla büyük ölçüde değişecektir.
FARAH ZEYNEP ABDULLAH KİMDİR?
Farah Zeynep Abdullah, 17 Ağustos 1989 tarihinde doğdu. Lisenin bir kısmını İstanbul Saint Michel Fransız Lisesi'nde okudu. Ancak daha sonra babasının işi gereği kaydını İngiltere'ye aldırarak, lise öğrenimini bu ülkede tamamladı. Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizinin 2. sezonundan sonra diziden ayrılarak, oyunculuk kariyeri için kaydını dondurduğu Kent Üniversitesi (İngiltere) Fransızca-Drama bölümüne dönüp, eğitimini tamamladı ve 2013'te diplomasını aldı.
FARAH ZEYNEP ABDULLAH'IN YER ALDIĞI YAPIMLAR
2010-2012 Öyle Bir Geçer Zaman ki – Aylin Akarsu Talaşoğlu
2014 Kurt Seyit ve Şura – Şura
2013 Kelebeğin Rüyası – Mediha Sessiz
2014 Bir Küçük Eylül Meselesi – Eylül
2014 Unutursam Fısılda – Ayperi