Masumlar Apartmanı Naci'nin eşi Gülru kim? Naci'nin eşi Gülru rolünü oynayan Pervin Bağdat kimdir, kaç yaşında?

Başarılı oyuncu Pervin Bağdat, salı akşamları TRT1 ekranlarında sevenleri karşısına çıkan Masumlar Apartmanı'na Naci'nin eşi Gülru rolü ile dahil oldu. İzleyiciler, Naci'nin eşinin kim olduğunu sorguluyor. 1999 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi alan Pervin Bağdat biyografisi haberimizde.

PERVİN BAĞDAT KİMDİR?

Bağdat, 1981 yılında dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Tiyatro Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. Tiyatroya, amatör olarak 1999 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi alarak başladı. 2000 - 2003 yıllarında Hacettepe Ünversitesi Hidrojeoloji Mühendisiliği bölümünde okurken 2003 yılında Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde geçiş yaptı ve 2008 yılında mezun oldu. Aynı zamanda Uluslararsı Antik Drama Enstitüsü Oyunculuk ve Şan Eğitimi, Grotowski Workcenter Oyunculuk ve Şan Eğitimi, Stanislavski Oyunculuk Kuramı gibi farklı eğitimlere de katıldı.

İlk oyunculuk deneyimini 2000 yılında Bizim Evin Halleri isimli dizide Kamuran karakteri ile elde eden Pervin Bağdat, ardından Dabbe Bir Cin Vakası, Htr2b Dönüşüm, Azap Çavuşu, Ağlatan Dans, Bir Don Juan Öldürmek, 7YÜZ, Daha ve Kayseri Aslanı: Çin İşi gibi sinema ve dizilerde rol aldı. Bunların yanı sıra bir çok tiyatro oyununda da boy gösterdi.