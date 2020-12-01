Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler, hangi kitaptan uyarlama? Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor?
Masumlar Apartmanı her salı akşamı yeni bölümü ile izleyicilerle buluşuyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisnde bir ailenin takıntıları ve hikayesi ekranlara geliyor. Peki Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler, nerede çekiliyor?
Masumlar Apartmanı oyuncu kadrosunda Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar yer alıyor. Masumlar Apartmanı bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Peki Masumlar Apartmanı hangi kitaptan uyarlamam, oyuncuları kimler?
MASUMLAR APARTMANI HANGİ KİTAPTAN UYARLAMA?
Gerçek bir hayat hikayesi olan “Masumlar Apartmanı“, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Madalyonun içi” romanından esinlenerek hazırlandı.
MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI
Ezgi Mola – SAFİYE
Birkan Sokullu – HAN
Farah Zeynep Abdullah – İNCİ
Merve Dizdar -GÜLBEN
Alper Saldıran- UYGAR
Metin Çoşkun- HİKMET
Esra Ruşan- ESRA
Atilla Şendil- MEMDUH
Emir Özden- EGE
Uğur Uzunel- ESAT
Gizem Katmer- NERİMAN
MASUMLAR APARTMANI NEREDE ÇEKİLİYOR?
Masumlar Apartmanı çekimleri Balat ve Beyoğlu'nda yapılıyor. Masumlar Apartmanı'nın çekildiği apartman, Asmalı Mescit Mahallesi'ndeki Jurnal Sokak'ta yer alıyor.