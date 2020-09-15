Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler? Masumlar Apartmanı konusu nedir?

Yeni bir dizi daha bu akşam izleyicilerle buluşacak. Masumlar Apartmanı dizisi gerçek bir hayat hikayesin uyarlandı. Dizinin oyuncu kadrosunda ise birçok başarılı oyuncu yer alıyor. Yapımın konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki Masumlar Apartmanı konusu nedir? İşte Masumlar Apartmanı oyuncuları...

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI

Farah Zeynep Abdullah

Birkan Sokullu

Ezgi Mola

Merve Dizdar

Alper Saldıran

Metin Çoşkun

Esra Ruşan

Atilla Şendil

Emir Özden

Uğur Uzunel

Gizem Katmer

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı , yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye ve Gülben’in en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk, kazanacak mı?