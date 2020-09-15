Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler? Masumlar Apartmanı konusu nedir?
Masumlar Apartmanı oyuncuları ve konusu merak konusu. Masumlar Apartmanı bugün ilk bölümüyle yayın hayatına başlayacak. Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Madalyonun içi” romanından esinlenerek hazırlanan Masumlar Apartmanı TRT 1'de yayınlanacak. Peki Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler ve konusu nedir?
Yeni bir dizi daha bu akşam izleyicilerle buluşacak. Masumlar Apartmanı dizisi gerçek bir hayat hikayesin uyarlandı. Dizinin oyuncu kadrosunda ise birçok başarılı oyuncu yer alıyor. Yapımın konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki Masumlar Apartmanı konusu nedir? İşte Masumlar Apartmanı oyuncuları...
MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI
Farah Zeynep Abdullah
Birkan Sokullu
Ezgi Mola
Merve Dizdar
Alper Saldıran
Metin Çoşkun
Esra Ruşan
Atilla Şendil
Emir Özden
Uğur Uzunel
Gizem Katmer
MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?
Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı , yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye ve Gülben’in en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk, kazanacak mı?