Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? Masumlar Apartmanı hangi kitaptan uyarlandı?
Masumlar Apartmanı her hafta salı akşamları izleyicilerle buluşuyor. Bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelecek Masumlar Apartmanı'nın yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı gerçekleştiriyor. Peki Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler, nerede çekiliyor?
Masumlar Apartmanı TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi romanından uyarlanan dizinin başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar yer alıyor. Peki Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor, konusu nedir?
MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI
Farah Zeynep Abdullah
Birkan Sokullu
Ezgi Mola
Merve Dizdar
Alper Saldıran
Metin Çoşkun
Esra Ruşan
Atilla Şendil
Emir Özden
Uğur Uzunel
Gizem Katmer
MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?
Gerçek bir hayat hikayesi olan “Masumlar Apartmanı“, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Madalyonun içi” romanından esinlenerek hazırlandı.
Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı , yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye ve Gülben’in en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk, kazanacak mı?
Masumlar Apartmanı dizisinin çekimleri Balat ve Beyoğlu’nda yapılıyor.