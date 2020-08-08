Mavinin her tonu!

Normalleşme süreciyle birlikte kurallar dahilinde bir araya gelen tanınmış simalar, Bodrum Mandarin Otel’de buluştu. Tiffany&Co.’nun yeni sezon koleksiyonlarının sergilendiği etkinliğe, Hülya Eltimur, Begüm Özer, Meral Yazıcı ve Yasemin Öğün’ün de aralarında bulunduğu konuklar katıldı. Tiffany&Co’nun Türkiye temsilcisi Dilek Ertek’in ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyonda, misafirler sergilenen mücevherleri takarak deneyimleme fırsatı buldu. Davette, konuşma yapan Özlem Güsar ise markanın tarihi ve koleksiyonuyla ilgili bilgi verdi.