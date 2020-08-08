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08.08.2020 - 07:00 | | Lale Danışman

Mavinin her tonu!

Cemiyet hayatının ünlü isimleri, Tiffany&Co.’nun, Bodrum’da ‘Tiffany Mavisi’ konseptiyle düzenlediği görkemli davette buluştu

Mavinin her tonu!
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Lale Danışman

Normalleşme süreciyle birlikte kurallar dahilinde bir araya gelen tanınmış simalar, Bodrum Mandarin Otel’de buluştu. Tiffany&Co.’nun yeni sezon koleksiyonlarının sergilendiği etkinliğe, Hülya Eltimur, Begüm Özer, Meral Yazıcı ve Yasemin Öğün’ün de aralarında bulunduğu konuklar katıldı. Tiffany&Co’nun Türkiye temsilcisi Dilek Ertek’in ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyonda, misafirler sergilenen mücevherleri takarak deneyimleme fırsatı buldu. Davette, konuşma yapan Özlem Güsar ise markanın tarihi ve koleksiyonuyla ilgili bilgi verdi.

Mavinin her tonu

 

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