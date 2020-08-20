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20.08.2020 - 07:00 |

‘Mavzer’ heyecanı

Serhat Kılıç’ın başrolünde oynadığı, yönetmen ve senarist Fatih Özcan’ın ilk uzun metrajlı filmi ‘Mavzer’, 26. Saraybosna Film Festivali’nde seyirciyle buluştu.

‘Mavzer’ heyecanı
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Serhat Kılıç’ın başrolünde oynadığı, yönetmen ve senarist Fatih Özcan’ın ilk uzun metrajlı filmi ‘Mavzer’, 26. Saraybosna Film Festivali’nde seyirciyle buluştu. Online düzenlenen galada, gösterim festivalin resmi internet sitesinde yapıldı. Demirkazık Dağı’nda çeklien proje, festivalde ana kategoride yarışıyor.

Bergüzar Korel gözyaşları içinde yardım istediOyuncu Bergüzar Korel sosyal medya hesabından SMA hastası çocukların ilaçlarını daha kolay bulabilmeleri adına yetkili kişilere çağrıda bulundu. Korel, "Yalvarıyorum sesimi duyun" diyerek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gözyaşlarına hakim olamadı.
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Cadde Yazarları

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