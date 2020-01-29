29.01.2020 - 12:08 |
Max Kruse'nin keyfi yerinde
Fenerbahçe'nin sezon başında Werder Bremen'den transfer ettiği Alman futbolcu Max Kruse önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı.
Hafta sonu Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynadıkları Medipol Başakşehir karşılaşmasında attığı gol ile galibiyete katkı sağlayan Max Kruse, keyifli ve neşeli halleriyle dikkat çekti.
Yalnız başına geldiği AVM’de gününü alışveriş yaparak değerlendiren Alman yıldız, genç futbolseverlerle fotoğraf çekilmeyi ihmal etmedi.