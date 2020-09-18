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18.09.2020 - 11:55 |

Mazhar Alanson'dan Özkan Uğur açıklaması

MFÖ'nün solisti Mazhar Alanson, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.

Mazhar Alanson'dan Özkan Uğur açıklaması
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Maske ve koruyucu gözlük takarak koronavirüs önlemlerini alan Mazhar Alanson, bir kafeden çıkarken görüntülendi. Ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan başarılı sanatçı, son dönemde sosyal medyadaki eleştirilerin kendisini nasıl etkilediği sorulması üzerine, "Ben pek takmıyorum, yazılanlar yalan olunca düşünmeye bile gerek yok" dedi.

ÖZKAN UĞUR'UN SAĞLIK DURUMU
Alanson, kanser tedavisi gören ekip arkadaşı Özkan Uğur'un son durumunu hakkında, "Durumu gayet iyi, şimdi hep beraber single çalışması hazırlıyoruz" şeklinde konuştu.

"SAHNE BİZİ İYİ GELİYORDU"
Koronavirüs tedbirleri nedeniyle konserlerin yapılmaması konusunda ise usta sanatçı, "Sahne bize iyi geliyordu. Sahnede olmak bizi mutlu ediyor" demekle yetindi.

Kısa süren sohbet sonrası muhabirlere teşekkür eden Mazhar Alanson, alışveriş turunun ardından özel aracıyla AVM'den ayrıldı.

Magazin Haberleri Bülteni (18 Eylül 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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