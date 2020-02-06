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06.02.2020 - 12:47 |

Mbaye Diagne hayranlarını kırmadı

Geçtiğimiz yıllarda Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olan ancak beklenen performansı sergileyemeyince Brügge'ye kiralanan Senegalli forvet Mbaye Diagne, önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı.

Mbaye Diagne hayranlarını kırmadı

Ailesi ile birlikte İstanbul'a gelen Diagne, mağazalara giderek alışverişin keyfini çıkardı.

Ardından Markalar Sokağ'nda bulunan bulunan Masa Restoran'da yemek yiyen futbolcu, Galatasaraylı futbolseverlerin de ilgisi ile karşılaştı. Diagne, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını kırmadı.

Magazin Haberleri Bülteni (6 Şubat 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
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