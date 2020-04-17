Medcezir dizisi konusu ve oyuncu kadrosu! Medcezir başrol oyuncuları ve karakterler

Medcezir dizisi tekrar bölümleri ile bu akşamdan itibaren Star TV ekranında yeniden yayınlanmaya başlıyor. 2013 yılında yayınlanan Medcezir dizisi 77. bölümü ile 2015 yılında ekranlara veda etmişti. Kenar mahallede hayatını sürdüren Yaman Koper abisi Kenan ile karıştıkları hırsızlık olayının ardından karşısına çıkan avukat Selim Serez, Yaman'ın hayatında dönüm noktası olacaktır. İşte Medcezir dizisi konusu ve oyuncu kadrosu...

MEDCEZİR DİZİSİ KONUSU

Medcezir, Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu tarafından geliştirilen televizyon dizisi. Josh Schwartz tarafından yaratılmış Amerikan yapımı The O.C. dizisinden uyarlanmıştır. Dizinin baş rolünde İstanbul'un kenar mahallelerinden birinde büyüyen Yaman Koper karakterini canlandıran Çağatay Ulusoy ve zengin bir ailenin kızı olan Mira Beylice'yi canlandıran Serenay Sarıkaya yer aldı.

Medcezir'in prömiyeri 13 Eylül 2013 tarihinde Star TV'de yapıldı. Aldığı başarılı reytingler sonucunda ikince sezonda devam etmesine karar verildi ve ikinci sezon 12 Eylül 2014'te başladı. Dizinin yönetmeni Ali Bilgin, dizinin üçüncü sezonda da devam edebileceğini açıkladı. Ancak ikinci sezonda alınan düşük reytingler sonucunda dizinin senaristi Ece Yörenç, dizinin sona ereceğini açıkladı. Dizi, 12 Haziran 2015'te yayınlanan 77. bölümüyle sona erdi.

Dizi, olumlu eleştiriler almasının yanı sıra dünyanın en başarılı yapımları arasında yer aldığı söylendi ve birçok kez orijinalinden daha iyi olduğu yorumları yapıldı. Ayrıca dizi, "en iyi kadın oyuncu", "en iyi erkek oyuncu", "en iyi yönetmen" ve "en iyi dizi müziği" kategorilerinde altısı Altın Kelebek Ödülü ve biride Seul Uluslararası Drama Ödülleri'nde "en iyi dizi" kategorisinde ikincilik ödülü olmak üzere çok sayıda ödül kazandı.

MEDCEZİR DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Medcezir dizisi Cuma akşamı 20:00'den itibaren Star TV ekranında yayınlanmaya başlayacak

MEDCEZİR DİZİSİ OYUNCULARI

Çağatay Ulusoy (Yaman Koper)

Serenay Sarıkaya (Mira Beylice)

Barış Falay (Selim Serez)

Mine Tugay (Ender Serez)

Taner Ölmez (Mert Asım Serez)

Hazar Ergüçlü (Eylül Buluter)

Metin Akgülder (Orkun Civanoğlu)

Şebnem Dönmez (Asude Sude Beylice)

Defne Kayalar (Sedef Kaya)

Murat Aygen (Faruk Beylice)

Can Gürzap (Asım Şekip Kaya)

Miray Daner (Beren Beylice)

Ali Aksöz (Kenan Koper)

Sibel Taşçıoğlu (Nevin Saklıhan)

Cenk Kangöz (Hasan Saklıhan)

Pınar Tuncegil (Ayşe)

Serhat Parıl (Giray)

Hare Sürel (Lelya)