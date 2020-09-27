MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri ‘Medeniyet bu işte!’
27.09.2020 - 07:00 | | UMUT ÜNVER

‘Medeniyet bu işte!’

Ece Sükan, ayrıldığı sevgilisi Uğur Güven’in aracını kullandığı için gelen eleştirilere, “Medeniyet bu işte... Birbirimizi halen çok seviyoruz” dedi

‘Medeniyet bu işte!’
ABONE OL

Ece Sükan, ayrıldığı sevgilisi Uğur Güven’in aracını kullandığı için gelen tepkilere cevap verdi. Tasarımcı, Türk toplumunun böyle şeylere alışık olmadığı yorumuna, “İşte güzel bir şey... Medeniyet bu işte... Sonuçta bir kişiyi insan olarak sevdiğinizde, onun kötülüğünü hiçbir zaman istemezsiniz” dedi.
İş insanıyla birbirlerini çok sevdiklerini belirten Sükan, “Bazen sevmediğiniz için ilişki bitmiyor. Sadece yollar ayrılıyor. Bunlar çok normal şeyler. İnsanlar gençlik yıllarında anlayamıyor ama sonra herkes farkına varıyor” diye konuştu. Tasarımcı, kalbinin boş olduğunu da sözlerine ekledi.

Magazin Haberleri Bülteni (26 Eylül 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Kilo ver diyorlardı’

‘Kilo ver diyorlardı’

‘Medeniyet bu işte!’

‘Medeniyet bu işte!’

Elsa gitti, Irina geldi

Elsa gitti, Irina geldi

Özel proje

Özel proje

Sıradaki Haber