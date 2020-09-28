Mehmet Akif Alakurt: Ekranlara dönmeyi düşünmüyorum

Akşam saatlerinde geldiği alışveriş merkezinde kadın arkadaşıyla birlikte ayakkabı mağazalarını gezen Mehmet Akif Alakurt, sonrasında bir restoranda yemek yedi.

Alakurt, "Tekrardan ekranlara dönecek misiniz?" sorusuna, "Teklifler illaki geliyor ama artık ekran karşısına dönmeyi düşünmüyorum" cevabını verdi. Corona virüs önlemleri nedeniyle taktığı maskesinin yanı sıra gözlük ve şapkasıyla da kamufle olan oyuncu sevenlerinin gözlerinden kaçmadı.