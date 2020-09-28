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28.09.2020 - 15:26 |

Mehmet Akif Alakurt: Ekranlara dönmeyi düşünmüyorum

Oyuncu Mehmet Akif Alakurt, önceki gün kadın arkadaşıyla Aqua Florya AVM’de görüntülendi. Yemek sonrası muhabirlerin sorularını yanıtlayan Alakurt, "Tekrardan ekranlara dönecek misiniz?" sorusuna yanıt verdi.

Mehmet Akif Alakurt: Ekranlara dönmeyi düşünmüyorum
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Akşam saatlerinde geldiği alışveriş merkezinde kadın arkadaşıyla birlikte ayakkabı mağazalarını gezen Mehmet Akif Alakurt, sonrasında bir restoranda yemek yedi.

Alakurt, "Tekrardan ekranlara dönecek misiniz?" sorusuna, "Teklifler illaki geliyor ama artık ekran karşısına dönmeyi düşünmüyorum" cevabını verdi. Corona virüs önlemleri nedeniyle taktığı maskesinin yanı sıra gözlük ve şapkasıyla da kamufle olan oyuncu sevenlerinin gözlerinden kaçmadı.

Mehmet Akif Alakurt: Ekranlara dönmeyi düşünmüyorum

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