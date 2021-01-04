Mehmet Ali Erbil'den 2021 müjdesi! Artık yürüyor

Geçirdiği kaza sonrası hastanelik olan ve kaçış sendromu hastalığının nüksetmesi nedeniyle zorlu bir tedavi süreci geçiren Mehmet Ali Erbil, yeniden yürümeye başladı.

Uzun zamandır fizyoterapist eşliğinde çalışan sanatçı, yardım almadan adım attığı anın görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

63 yaşındaki şovmen, Instagram gönderisine, "Başta Fizyoterapistim Hilmi Erenler olmak üzere bu zor günlerde görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.