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04.01.2021 - 17:44 |

Mehmet Ali Erbil'den 2021 müjdesi! Artık yürüyor

Evinde geçirdiği kaza sonrası uzun bir tedavi süreci geçiren Mehmet Ali Erbil, yürümeye başladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan 63 yaşındaki Erbil, fizyoterapistine teşekkür etti.

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Geçirdiği kaza sonrası hastanelik olan ve kaçış sendromu hastalığının nüksetmesi nedeniyle zorlu bir tedavi süreci geçiren Mehmet Ali Erbil, yeniden yürümeye başladı.

Uzun zamandır fizyoterapist eşliğinde çalışan sanatçı, yardım almadan adım attığı anın görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

63 yaşındaki şovmen, Instagram gönderisine, "Başta Fizyoterapistim Hilmi Erenler olmak üzere bu zor günlerde görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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Mehmet Ali Erbil'den 2021 müjdesi! Artık yürüyorEvinde geçirdiği kaza sonrası uzun bir tedavi süreci geçiren Mehmet Ali Erbil, yürümeye başladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan 63 yaşındaki Erbil, fizyoterapistine teşekkür etti.
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Cadde Yazarları

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