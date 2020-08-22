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22.08.2020 - 12:44 |

Son dakika... Mehmet Ali Erbil'den sevindirici haber

Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden bir yandan da kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil'den haber var.

Son dakika... Mehmet Ali Erbil'den sevindirici haber
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Bir süredir evinde tedavi gören Mehmet Ali Erbil, son durumunu yakın dostu sanatçı Ercan Avşar aracılığıyla anlattı.

"EVDE İZOLE BİR HAYAT YAŞIYORUM"
Tedavi sürecenin çok iyi geçtiğini belirten 63 yaşındaki sanatçı, "Pandemi dolayısıyla evde izole bir şekilde yaşıyorum. Sevenlerimi ve dostlarımı çok özledim" dedi.

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"ÇOK ÖZLEDİK"
Instagram hesabından Erbil'in fotoğrafını paylaşan Ercan Avşar, "Dualarımız seninle. Bir an önce aramızda görmek istiyoruz, seni çok özledik " mesajını yazdı.

Usta sanatçı, 17 Temmuz'da sosyal medya hesabı üzerinden "İyiyim çok Şükür , Dualarınız için sonsuz teşekkürler" açıklamasını yapmıştı.

Son dakika... Mehmet Ali Erbilden sevindirici haber

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