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21.11.2020 - 09:33 |

Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf

Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden ve kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi görmeye başlayan şovmen Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf geldi.

Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf
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Mehmet Ali Erbil, önceki gün Kilyos'taki özel bir çiftlikte dinlendi. Ağustos ayında kök hücre tedavisi olan ünlü şovmene, yakın dostları sanatçı Tolga Yüce ve Ercan Avşar eşlik etti. Gün boyunca çiflikte dinlenen Erbil, orman havası aldı.

63 yaşındaki şovmen, 235 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra verdiği röportajda, "Türkiye'nin dört bir yanından insanlar dua etmeye gelmişler. Fizik tedavi sürecinde tembel davranıyorum. Doktorlar yüzde 99 ihtimalle yürüyeceğimi söylediler. Kaçış sendromu hastalığı Türkiye'de iki kişide var, biri benim" demişti.

Mehmet Ali Erbilden yeni fotoğraf

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