'Mehmet Ali Erbil'in hepinize selamı var!'

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz yıl kaçış sendromu hastalığı nedeniyle 8 ay boyunca yoğun bakımda kalmıştı. Erbil'in tedavisi bir süredir evden devam ediyor.

Hürriyet'in haberine göre; corona virüs nedeniyle doktorların kimseyle görüştürmediği Erbil’in son halini ise menajeri Stelyo Pipis, Instagram’dan “Dinleniyor iki gözümün çiçeği... Görüntülü konuştuk. Hepinize selamı var. Allah seni korusun canımın içim” notuyla paylaştı.