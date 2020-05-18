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18.05.2020 - 08:09 |

'Mehmet Ali Erbil'in hepinize selamı var!'

Geçtiğimiz yıldan bu yana sağlık sorunlarıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil'in menajeri Stelyo Pipis, sosyal medya hesabından paylaştı.

'Mehmet Ali Erbil'in hepinize selamı var!'
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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz yıl kaçış sendromu hastalığı nedeniyle 8 ay boyunca yoğun bakımda kalmıştı. Erbil'in tedavisi bir süredir evden devam ediyor.

Hürriyet'in haberine göre; corona virüs nedeniyle doktorların kimseyle görüştürmediği Erbil’in son halini ise menajeri Stelyo Pipis, Instagram’dan “Dinleniyor iki gözümün çiçeği... Görüntülü konuştuk. Hepinize selamı var. Allah seni korusun canımın içim” notuyla paylaştı.

    17 Mayıs 2020 Magazin Haberleri Bülteni17 Mayıs 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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