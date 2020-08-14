Son dakika: Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu

Maslak Acıbadem Hastanesi’ndeki iki haftalık tedavi sürecinin ardından evine dönen Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında, 63 yaşındaki şovmenin küçük kızı Yasmin Erbil bilgi verdi.

"HİÇBİRİMİZ ODASINA GİREMİYORUZ"

Yasmin Erbil, babasının iyi durumda olduğunu ve tedavisine evde devam edildiğini açıkladı: Babamın kök hücre tedavisi bitti. Şu an bağışıklık durumu iyi. Evde izolasyon sürecine başladık. Hemşireyle birlikte odasında kalıyor. Hiçbirimiz odasına giremiyoruz.