11.07.2020 - 09:26 |
Mehmet Ali Nuroğlu'dan nostaljik paylaşım
Dünyaya gözlerini açalı henüz birkaç saat olmuş... Anne ve babasının kucağında hatıra fotoğrafı çekilmiş... Rol aldığı Çağan Irmak dizisi ile hayatımıza dahil olan bu bebeği tanıyabildiniz mi? Fotoğrafın sahibi 'Çemberimde Gül Oya' dizisi ile şöhret olan oyuncu Mehmet Ali Nuroğlu.
Mehmet Ali Nuroğlu, Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafa '42' notunu düştü. Baba Mehmet Ata Noroğlu ise fotoğrafın altına "1979 Kasımpaşa Askeri Hastanesi, bir gün sonra Ağrı Patnos'a dönüşüm" yorumunu yazdı.