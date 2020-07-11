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11.07.2020 - 09:26 |

Mehmet Ali Nuroğlu'dan nostaljik paylaşım

Dünyaya gözlerini açalı henüz birkaç saat olmuş... Anne ve babasının kucağında hatıra fotoğrafı çekilmiş... Rol aldığı Çağan Irmak dizisi ile hayatımıza dahil olan bu bebeği tanıyabildiniz mi? Fotoğrafın sahibi 'Çemberimde Gül Oya' dizisi ile şöhret olan oyuncu Mehmet Ali Nuroğlu.

Mehmet Ali Nuroğlu'dan nostaljik paylaşım
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Mehmet Ali Nuroğlu, Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafa '42' notunu düştü. Baba Mehmet Ata Noroğlu ise fotoğrafın altına "1979 Kasımpaşa Askeri Hastanesi, bir gün sonra Ağrı Patnos'a dönüşüm" yorumunu yazdı.

Mehmet Ali Nuroğludan nostaljik paylaşım

Çağla Şikel'in tatil geleneğiManken Çağla Şıkel, oğulları Kuzey ve Uzay’ı Çeşme’de bulunan eski eşi Emre Altuğ’un yanına bıraktı, annesi Asuman Şıkel’le birlikte tatile çıktı.
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Cadde Yazarları

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