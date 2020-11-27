Mehmet Ali’nin zorlu görevi

Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu ve Melek Baykal’ın başrolünü paylaştığı ‘İyi Aile Babası’, 3 Aralık Perşembe günü ilk bölümüyle Kanal D’de ekrana gelecek. Proje, fedakâr bir baba olan ve annesi ile eşi arasında kalmış Mehmet Ali’nin (Çorumlu) zorlu arabuluculuk görevini komik, eğlenceli bir şekilde işliyor.