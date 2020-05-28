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Haberler Magazin Haberleri Mekanik 2: Suikast filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimler? Mekanik 2: Suikast ne zaman, nerede, kaç yılında çekildi?
28.05.2020 - 19:36 |

Mekanik 2: Suikast filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimler? Mekanik 2: Suikast ne zaman, nerede, kaç yılında çekildi?

Mekanik 2: Suikast filmi bu akşam ekranlara geliyor. Çekimleri Taylanda, Bulgaristan, Malezya, Brezilya, Avustralya gerçekleştirilen büyük bir ilgi gören Mekanik 2: Suikast filmi ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki 2016 yılında çekilen ve yönetmenliğini Dennis Gansel'in yaptığı Mekanik 2: Suikast filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? İşte Mekanik 2: Suikast filmi ile ilgili merak edilenler...

Mekanik 2: Suikast filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimler? Mekanik 2: Suikast ne zaman, nerede, kaç yılında çekildi?
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MEKANİK 2: SUİKAST KONUSU NEDİR?

Arthur Bishop, suikastçilik işini bırakmaya karar vermiştir. Ancak sevgilisi Gina çok güçlü ve tehlikeli bir adam tarafından kaçırılınca, onun hayatını kurtarabilmek için yeniden eski işine dönmek zorunda kalacaktır. Görevi, dünyanın 3 farklı yerindeki birbirinden zor suikastleri gerçekleştirmek ve onlara kaza süsü vermektir.

MEKANİK 2: SUİKAST OYUNCULARI NELERDİR?

Jason Statham, Jessica Alba, Tommy Lee Jones, Michelle Yoah.

 

Acun Ilıcalı'yı kızdıran iddia! "Vicdansızlar, vatan hainleri..."'Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler' çekimleri nedeniyle Dominik Cumhuriyeti'nde olan Acun Ilıcalı, katıldığı canlı yayında, "TV8'de yarışmacıların Kürtçe konuşmasına karşı" tarzında çıkan söylemlere tepki gösterdi.
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Cadde Yazarları

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