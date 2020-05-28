Mekanik 2: Suikast filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimler? Mekanik 2: Suikast ne zaman, nerede, kaç yılında çekildi?

MEKANİK 2: SUİKAST KONUSU NEDİR?



Arthur Bishop, suikastçilik işini bırakmaya karar vermiştir. Ancak sevgilisi Gina çok güçlü ve tehlikeli bir adam tarafından kaçırılınca, onun hayatını kurtarabilmek için yeniden eski işine dönmek zorunda kalacaktır. Görevi, dünyanın 3 farklı yerindeki birbirinden zor suikastleri gerçekleştirmek ve onlara kaza süsü vermektir.



MEKANİK 2: SUİKAST OYUNCULARI NELERDİR?



Jason Statham, Jessica Alba, Tommy Lee Jones, Michelle Yoah.