Mel Gibson ile başrol oynayacak

Birol Tarkan Yıldız, Akmerkez’de görüntülendi. Birçok dünyaca ünlü aksiyon yapımında rol alan oyuncu, İstanbul’a birkaç proje ile görüşmek için davet edildiğini söyledi. Türk dizi ve film sektörünün dünyada da artık ses getirdiğini belirten Yıldız, mart ayında yönetmen Benjamin Rocher’ın çekeceği ‘Every Other Weekend’ filminde Mel Gibson ile başrol oynayacağını ve yapımın 2022’de vizyona gireceğini açıkladı.