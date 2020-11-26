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26.11.2020 - 07:00 |

Mel Gibson ile başrol oynayacak

Birol Tarkan Yıldız, Akmerkez’de görüntülendi. Birçok dünyaca ünlü aksiyon yapımında rol alan oyuncu, İstanbul’a birkaç proje ile görüşmek için davet edildiğini söyledi.

Mel Gibson ile başrol oynayacak
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Birol Tarkan Yıldız, Akmerkez’de görüntülendi. Birçok dünyaca ünlü aksiyon yapımında rol alan oyuncu, İstanbul’a birkaç proje ile görüşmek için davet edildiğini söyledi. Türk dizi ve film sektörünün dünyada da artık ses getirdiğini belirten Yıldız, mart ayında yönetmen Benjamin Rocher’ın çekeceği ‘Every Other Weekend’ filminde Mel Gibson ile başrol oynayacağını ve yapımın 2022’de vizyona gireceğini açıkladı.

KADES, MasterChef'te izleyicilere anlatıldıTV8'de yayınlanan 'MasterChef Türkiye 2020' yarışmasında, İçişleri Bakanlığı'nın uygulaması olan KADES’in önemi anlatılarak, “Kadına şiddete hep birlikte dur diyelim” çağrısında bulunuldu.
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