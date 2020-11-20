Melek Yargıcı, Düzce'ye yerleşti

Uzun süredir ortalarda gözükmeyen Melek Yargıcı, İstanbul'dan taşınıp Düzce'ye yerleştiğini söyledi.

Doğa içinde bir hayat yaşadığını belirten Yargıcı, "Artık o hareketli günler bitti. Annemle birlikte Düzce'ye yerleştik. Orada doğa içinde bir hayat yaşıyoruz. Şimdilerde de bir şiir kitabı hazırladım, en kısa zamanda kitabımı çıkarıyorum" dedi.

Bu arada Eve Maya'nın Türk bayraklı ve Atatürk resimli maskesi dikkatlerden kaçmadı.