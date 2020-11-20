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20.11.2020 - 12:44 |

Melek Yargıcı, Düzce'ye yerleşti

Bir dönem moda dünyasında adından sıkça söz ettiren Melek Yargıcı, yakın arkadaşı Eva Maya ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Melek Yargıcı, Düzce'ye yerleşti
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Uzun süredir ortalarda gözükmeyen Melek Yargıcı, İstanbul'dan taşınıp Düzce'ye yerleştiğini söyledi.

Doğa içinde bir hayat yaşadığını belirten Yargıcı, "Artık o hareketli günler bitti. Annemle birlikte Düzce'ye yerleştik. Orada doğa içinde bir hayat yaşıyoruz. Şimdilerde de bir şiir kitabı hazırladım, en kısa zamanda kitabımı çıkarıyorum" dedi.

Bu arada Eve Maya'nın Türk bayraklı ve Atatürk resimli maskesi dikkatlerden kaçmadı.

Melek Yargıcı, Düzceye yerleşti

Magazin Haberleri Bülteni (20 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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