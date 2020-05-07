Melikşah Altuntaş kimdir, kaç yaşında? Melikşah Altuntaş nereli, ne iş yapıyor?

Melikşah Altuntaş, sinema sektöründe bilinen isimler arasında yer alıyor. Altuntaş ve Berrak Tüzünataç, Biz Böyleyiz filminin hikayesini oluşturdu. Melikşah Altuntaş şimdilerde ise Bartu Küçükçağlayan ile birlikte Instagram'da Mücbir Sebepler canlı yayınını yapıyorlar. Peki Melikşah Altuntaş kimdir, kaç yaşında? İşte Melikşah Altuntaş'un biyografisi...

MELİKŞAH ALTUNTAŞ KİMDİR?

Melikşah Altuntaş, 1987 yılında doğdu.

Adını sinema eleştirmenliği ve sinema hakkında yazmış olduğu yazılarla duyurdu. Uzun bir zamandır "Bant" dergisinin editörleri arasında yer almakta olan Melikşah Altuntaş, aynı zamanda "Sinema" ve "Altyazı" adlı dergilerde de yazılar yazdı. 2011 yılında Türkmax'ta yayınlanmaya başlamış olan "Heberler" adlı programın da yaratıcı ekibi içerisinde bulunmuş olan Altuntaş, 2016 yılında yayınlanmış olan "Altınsoylar" adlı dizinin senaristleri arasında yer aldı. Senaristlik alanında ortaya koyduğu bir diğer proje olan "Bu Gece" adlı komedi talk-show 2018 ve 2019 yıllarında yayınlandı. 10 Ocak 2020 yılında vizyona girmiş olan Biz Böyleyiz adlı sinema filminin hikayesinin oluşturulmasında yer almıştır.

Melikşah Altuntaş, NeyseNe YouTube kanalında "Bazı Nefis Filmler" programını yapıyor. Diğer taraftan ise Melikşah Altuntaş, YouTube'da Gaye Su Akyol ile birlikte Yılan Yarışıyor adlı yarışma programını yaptı.