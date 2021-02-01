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01.02.2021 - 19:21 |

Melikşah ölüyor mu? Uyanış Büyük Selçuklu Melikşah öldü mü?

Melikşah ölüm tarihi nedir? Uyanış Büyük Selçuklu dizisi TRT1 ekranlarında ilgiyle izleniyor. Melikşah Sultan'ın dönemini ekrana getiren dizide Sultan Melikşah'a ise Buğra Gülsoy hayat veriyor. Peki, Buğra Gülsoy Uyanış Büyük Selçuklu'dan ayrılıyor mu, Melikşah ölecek mi?

Melikşah ölüyor mu? Uyanış Büyük Selçuklu Melikşah öldü mü?
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I. Melikşah olarak tarih sahnelerinde yer alan büyük Sultan, Büyük Selçuklu Devleti'nin hükümdarıdır. TRT1 ekranlarında ise sevilerek izlenen dizilerden. Pazartesi akşamları izleyici karşısına çıkan dizide Melikşah karakterine ise Buğra Gürsoy can veriyor. Yayımlanan yeni bölüm fragmanları ile kullanıcılar 'Melikşah ölüm tarihi nedir, ne zaman öldü?' sorularına yanıt arıyor.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU MELİKŞAH ÖLÜYOR MU?

Pazartesi akşamı yeni bölümleri yayımlanan Uyanış Büyük Selçuklu da son olarak savaş meydana dikkatleri çekmişti. 18. bölümde Sultan Melikşah göğsünden okla yaralanmıştı. 19. bölüm fragmanında ise yaralanmış, zehirlenmiş olan Melikşah'ın durumunun kötü olduğu ekrana geliyor. Sultan I. Melikşah'ın hayatını kaybedip etmeyeceği, karakterin devamlılığı 1 Şubat akşamı seyirciyle buluşacak bölümde netlik kazanacak?

MELİKŞAH NE ZAMAN ÖLDÜ?

Bir rivayete göre; bazı alimler çeşitli nedenlerle Sultan Melikşah ile veziri Nizamülmülk'ün aleyhinde karalama politikası güdüp ve sonunda hicri 12 Ramazan 485 yılı (16 Ekim 1092) Vezir Nizamülmülk'ü ve izleyen dönemde de Sultan Melikşah'ı daha 37 yaşında iken öldürttüler.

Bazı kaynaklar Nizamülmülk'ün Hasan Sabbah'ın emrindeki Haşhaşiler tarafından öldürüldüğünü yazarlar.

Tarihçi Ebu'l Feda Sultan Melikşah'ın 1092/1093 (Hicri 485)'te Bağdat'ta bir sürek avından sonra hastalanıp öldüğünü yazmaktadır. Kronik-tarihçi Hamdullah Müstevfî-i Kazvînî "Târîh-i Güzîde" adlı eserinde Melikşah'ın Kasım 1092'de (Hicri Şevval 485'te) 38 yaşında iken Bağdat'ta bir sürek avından sonra öldüğünü bildirmektedir. Ermeni kronik-tarihçi Vardan'a göre 1092'de "barış seven sultan karısı tarafından zehirlenip" öldürülmüş ve babası Alparslan'ın yanında Merend'de gömülmüştür. Kronik-tarihçi Kırakos Ganjaketsis yazdığı Ermenistan Tarihi eserinde Melikşah'ın 20 yıl hüküm sürüp Ermeniler dahil tüm tebaları için iyi işler yaptığını fakat karısı tarafından zehirlenerek öldürüldüğünü yazmaktadır. Urfalı Matias adlı Hristiyan kronik-tarihçi ise Melikşah'ın 27 Şubat 1092 veya 25 Şubat 1093'te Bağdat'ta karısı olan Semarkand sultanının kızı tarafından zehirlenip öldürüldüğünü ve babası Alparslan'ın yanında Marand'da defin edildiğini bildirmektedir.

Magazin Haberleri Bülteni (1 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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