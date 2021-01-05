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05.01.2021 - 10:01 |

Melis Birkan sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı

Melis Birkan, kendisi gibi oyuncu sevgilisi Aras Aydın'la fotoğraflarını ilk kez sosyal medya hesabından yayınladı. Birkan, sevgilisinin doğum gününde romantik bir mesaj yazdı.

Melis Birkan sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı
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Oyuncu Melis Birkan (39), uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Aras Aydın’la (31) fotoğraflarını ilk kez Instagram'dan paylaştı. Güzel oyuncu, Aydın'ın doğum gününü daha önce çekilen karelerle kutladı.

Rusya'nın başkenti Moskova'ya gittikleri de görülen Birkan, oyuncuyu yanağından öptüğü pozlara, "Elleri, gözleri, saçları saçlarıma karışan sevgilim hep sen ol... Zor olan her şey seninle kolay oldu. Olmaz dediğim, olmayacak sandığım her şey seninle olur oldu. Geçtiğimiz yıl zor bir yıldı, seninle geçtiği için benim için hep güzel oldu. Mucizelere hep inandığımız ve inandıklarımızın gerçek olduğu bir yıl ve yaşın olsun sevgilim iyi ki doğdun Aras'ım..." diyerek, romantik bir not düştü.

Melis Birkan sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı

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