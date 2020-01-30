Melis Sezen ekranlara dönüyor

Son olarak 'Sevgili Geçmiş'te rol alan ve dizinin final yapması ile bir süredir tatil yapan Melis Sezen, şimdilerde TRT dizi 'Ya İstiklal Ya Ölüm' ile tekrar sevenleriyle buluşmaya hazırlandığı müjdesini verdi.

Çekimlere başladıklarını söyleyen güzel oyuncu, "Harika bir ekip bir araya geldi. Böyle özel bir projede yer aldığım için ayrıca mutluyum. Çekimlerimiz başladı. İnşallah yakın zamanda ekranlarda olacağız" açıklamasında bulundu.