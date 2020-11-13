Melis Sezen'den 'Sadakatsiz' açıklaması

Markalar Sokağı'nda bulunan bir restoranda yemek yiyen Melis Sezen, daha sonra alışveriş turuna çıktı.

'Sadakatsiz' diziside hayat verdiği 'Derin' karakteri ile çok konuşulan oyuncu, kendisini görüntüleyen muhabirler ile ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Dizinin yayınlanan son bölümü sonrası özellikle sosyal medyada çok yorum alan karakteri ile alakalı sorulara cevap veren Sezen, "Dizimiz çok beğenildi, tepkiler çok güzel. Bunu reytinglerde görüyoruz ve çok mutlu oluyoruz" dedi.

Muhabirlerin, "Karakteriniz çok tepki de aldı, sosyal medyada da sert yorumlar yapıldı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Biz profesyoneliz, senaryoyu oynuyoruz. Ama evet karaktere sert tepkiler geldi ama inanır mısınız, 'Derin'i seven ve destek veren yorumlar da okudum. Önemli olan dizinin beğenilmesi ve ben çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Gazetecilere teşekkür eden 23 yaşındaki oyuncu, alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.