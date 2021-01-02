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02.01.2021 - 23:42 |

Melis Sezer kimdir, kaç yaşında? Survivor Ünlüler takımı kadrosunda yer alan Melis Sezer biyografisi...

Survivor Ünlüler takımı kadrosunun açıklanmasının ardından Melis Sezer kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya Milli Tenisçi olan Melis Sezer bu sene Survivor 2021 Ünlüler takımı kadrosunda yarışacak. Peki Melis Sezer kimdir, aslen nereli, kaç yaşında?

Melis Sezer kimdir, kaç yaşında? Survivor Ünlüler takımı kadrosunda yer alan Melis Sezer biyografisi...
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Melis Sezer kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Survivor 2021 kadrosunda yarışacak olan isimlerden biri de Melis Sezer olacak. Survivor 2021 Ünlüler takımı kadrosunda yer alan Melis Sezer 2010 yılında Avustralya Açık Grand Slam Gençler Turnuvası'na ana tablodan katılmaya hak kazanan ilk Türk tenisçi oldu.

MELİS SEZER KİMDİR?

Melis Sezer, 2 Haziran 1993 tarihinde İzmir’de doğdu. Türk millî tenisçi Melis Sezer, Enka Spor Kulübü oyuncusudur.

Melis Sezer, 2010 yılında Avustralya Açık Grand Slam Gençler Turnuvası'na ana tablodan katılmaya hak kazanan ilk Türk tenisçi oldu.

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    Cadde Yazarları

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